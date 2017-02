Libertado homem envolvido em decapitação e canibalismo

Hoje às 10:09 Facebook

Um canadiano com esquizofrenia foi considerado não responsável criminalmente por decapitar e canibalizar um outro passageiro num autocarro em 2008 e está agora em liberdade.

O conselho do código criminal de Manitoba, no Canadá, anunciou na sexta-feira que deu total absolvição a Will Baker, conhecido como Vince Li, um homem diagnosticado com esquizofrenia que matou Tim McLean em 2008, um jovem de 22 anos que Baker não conhecia.

Will Baker tinha já sido considerado não responsável criminalmente devido à sua doença mental e estava na ala de segurança de um hospital psiquiátrico, mas foi agora colocado em liberdade.

A mãe de Tim McLean, Carol de Delley, tem defendido publicamente que Baker não fique em liberdade, considerando que não há forma de garantir que continue a tomar a medicação.

Na sexta-feira, publicou um "post" no Facebook em que se lia: "Não tenho palavras".