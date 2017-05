Líder do Estado Islâmico no Afeganistão morto em operação militar

Hoje às 22:11, atualizado às 22:46 Facebook

O líder do grupo jiadista Estado Islâmico no Afeganistão, Abdul Hasib, morreu numa operação das forças de segurança afegãs na província de Nangarhar, considerada o bastião do grupo no país.

"O chefe do EI-K (EI-Khorasa) no Afeganistão, Abdul Hasib, morreu num ataque liderado pelas forças especiais afegãs na [província] oriental Nangarhar", informou, este domingo, o palácio presidencial na sua conta no Twitter.

As autoridades afegãs responsabilizam-no por orquestrar a ofensiva de 08 de março que causou mais de meia centena de mortos num hospital militar de Cabul, além de sequestros de crianças e decapitações de idosos.

Também o exército norte-americano confirmou hoje a morte de Abdul Hasib, na sequência de uma operação que começou no final de abril naquela zona do Afeganistão.

Em comunicado, o comando das forças norte-americanas no Afeganistão indicou que "vários outros responsáveis de alto nível" da organização foram também mortos, assim como 35 combatentes, durante esta operação realizada pelos comandos afegãos em parceria com as forças norte-americanas.