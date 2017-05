Lua e Júpiter deram espetáculo noturno no domingo

Hoje às 15:02, atualizado às 15:10 Facebook

O céu esteve mais iluminado, este domingo à noite e na madrugada de segunda-feira, graças à conjunção de Júpiter e da Lua.

Visível na maior parte do Hemisfério Norte, sobretudo no Reino Unido - de onde chega a maior parte dos registos fotográficos -, o maior planeta do Sistema Solar esteve alinhado com a Lua, dando origem a um espetáculo celeste a que não se assiste todos os dias.

Os curiosos em território britânico puderam assistir ao fenómeno - que se deverá repetir a três de junho, 28 de julho e 14 de dezembro - a partir das 23 horas locais de domingo.

Apesar de vários amantes de astros terem recorrido a equipamento especializado para olhar para o céu, foram muitos os internautas que viram Júpiter a olho nu.

Além da conjunção - termo usado quando dois astros aparecem próximos um do outro no céu noturno -, os observadores que usaram um telescópio puderam ver ainda as luas de Júpiter à volta do planeta.