Lusodescendente de 14 anos desaparecida em Bordéus

Uma jovem lusodescendente de 14 anos está desaparecida em Bordéus, França, desde 16 de janeiro.

Helena Frade dos Santos mora com os pais em La Teste de Buch, Gironde, e terá sido vista algumas vezes na localidade do Grand Parc - a cerca de 70 quilómetros de casa - depois do desaparecimento.

Segundo a imprensa francesa, não há pistas quanto ao paradeiro da jovem. A polícia considera o seu desaparecimento "preocupante" e lançou um apelo para que qualquer pessoa que possa ter informações úteis entre em contacto com as autoridades.

Helena nasceu em Suresnes, França, em 2002, e vai fazer 15 anos em abril.