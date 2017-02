Lusodescendente escolhida por Trump para representar empresas

Hoje às 12:21, atualizado às 12:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Trump recebeu, no início deste semana, empresárias de pequenas e médias empresas. Entre elas, estava Natália Luís, filha de emigrantes portugueses, escolhida para representar os pequenos empresários na Casa Branca.

Natália, com raízes em Pombal, gere, com a irmã Cidália, uma empresa de construção civil desde 2008. A empresa foi fundada pelo pai no início dos anos 80, no Estado norte-americano de Maryland, e dedica-se à construção de pavimentos e asfaltos.

À RTP, a empresária confessou que gostou da reunião com Trump e disse-se surpreendida e honrada com o convite da Casa Branca para representar as pequenas empresas dos EUA. Natália Luís contou que conhece Trump desde que tinha 17 anos quando ouviu um discurso do agora presidente norte-americano na Universidade de Pensilvânia.

Em 2013, a M. Luís Construction foi homenageada como exemplo de recuperação pelo então presidente dos EUA Barack Obama. Um ano depois, as irmãs empresárias foram candidatas ao Prémio Empreendedor Inovador na Diáspora Portuguesa.

Natália assume-se independente e não concorda com muitas das ideias apregoadas por Donald Trump, nomeadamente no que diz respeito às declarações públicas que fez em relação às mulheres e à questão da imigração.

A empresária diz ter orgulho nos seus ascendentes e afirma que os EUA já foram e vão ser no futuro um país construído com e por imigrantes.