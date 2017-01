Lusodescendente terá executado empresário inglês

JN Hoje às 11:16, atualizado às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sul-africano lusodescendente é um dos suspeitos de ter executado a tiro um empresário britânico na Tailândia, na última semana.

Abel Caldeira Bonito, sul-africano, terá entrado na Tailândia com um cúmplice britânico, através da fronteira com o Camboja, e executado o empresário britânico Tony Kenway com dois tiros na cabeça dentro do seu Porsche Cayenne, na cidade de Pattaya.

Segundo a imprensa britânica, o crime poderá estar relacionado com os negócios de Kenway num site de apostas de desporto.

Segundo a polícia tailandesa, os suspeitos foram identificados através de câmaras de vigilância, mas também pelo registo do aluguer da mota usada para a fuga.

José Caldeira, tio de Abel, contou ao "Times Live", da Nova Zelândia, que a família começou a receber ameaças por telefone e revelou que a mãe de Abel, Albertina Caldeira, saiu do Camboja, país onde residia.

"Albertina saiu do Camboja. Ela, como todos nós, tem medo. Temos pessoas a telefonar-nos para aqui, na África do Sul, e a fazer-nos ameaças de mortes", contou José Caldeira, salientando não perceber como pode Abel Caldeira estar por detrás do crime.

Segundo o "Herald" da Nova Zelândia, Albertina poderá ter regressado a Portugal, onde tem uma casa.