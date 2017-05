Dois passageiros envolvem-se em luta durante voo

Hoje às 14:10 Facebook

Dois passageiros envolveram-se numa luta durante um voo de um avião da Southwest Airlines que tinha aterrado em Burbank, Califórnia. O incidente foi capturado por um passageiro e divulgado nas redes sociais no domingo.

A luta irrompeu entre dois passageiros após o avião aterrar no aeroporto Hollywood Burbank, na Califórnia, neste domingo. O voo 2530 tinha partido de Dallas, Texas, e estava a fazer escala antes de seguir para Oakland, na Califórnia.

O vídeo, capturado por um passageiro, foi partilhado no Twitter e tem vindo a ganhar visibilidade.

No vídeo, é possível ver dois homens a agredirem-se e vários passageiros a tentar separá-los, sem sucesso. O registo, com um minuto de duração, mostra vários passageiros aos gritos em esforço para travar a luta.

De acordo com a "ABC", fonte da polícia afirmou que um passageiro de 37 anos foi acusado de agressão e detido com uma fiança de 50 mil euros. O outro passageiro sofreu uma ferida no olho esquerdo e um corte no nariz e ficou um dente lascado. Apesar dos ferimentos ligeiros, o homem pôde prosseguir viagem.

Em comunicado, a Southwest Airlines elogiou os comissários de bordo, que "reagiram rapidamente para parar a luta". A companhia aérea referiu que foram três as pessoas envolvidas, e não duas. Não há qualquer informação sobre o terceiro interveniente.

Ultimamente, são vários os escândalos em voos que andam na boca do mundo. Em abril, um homem foi expulso com violência de um voo da United Airlines por terem sido vendidos bilhetes a mais.