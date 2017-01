Madonna ataca Trump: "Pensei em fazer explodir a Casa Branca"

Hoje às 22:04, atualizado às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Madonna marcou presença na Marcha das Mulheres em Washington, onde milhares de pessoas protestaram contra Trump, e aproveitou para mostrar a sua posição face à nova chefia da Casa Branca.

Num discurso fraturante, a cantora norte-americana balançou entre mensagens de amor e de revolta, exaltando o poder e a união das mulheres e salientando a necessidade da união do povo.

"Conseguem ouvir-me? Estão prontos para abanarem o mundo? Sejam bem-vindos à revolução do amor, à rebelião, à recusa desta onda tirana, que põe não só as mulheres em perigo, mas também todas as pessoas marginalizadas", disse a "estrela da pop" aos manifestantes, nas suas primeiras palavras.

"O bem não venceu estas eleições. Mas vai vencer no fim. O dia de hoje marca o início da nossa história. A revolução começa aqui. O direito de ser livre, de ser quem somos, de sermos iguais. Marchemos juntos por este caminho escuro. E, a cada passo, saibam que não temos medo, que não estamos sozinhos", continuou a cantora, apelando à união das mulheres e à dos que com elas queiram marchar.

No discurso, Madonna não escondeu a revolta que lhe trouxe o resultado das eleições de 8 de novembro, que deram a vitória ao republicano Trump: "Sim, estou chateada. Sim, estou furiosa. Sim, pensei muito em fazer explodir a Casa Branca, mas sei que isso não ia mudar nada."

De língua afiada - de tal modo, que levou a CNN a cortar a emissão -, Madonna não deixou escapar críticas e palavras duras aos "detratores" que menosprezam os efeitos da marcha, salientando que a mesma é o início da "tão precisa mudança".

Recorde-se que Madonna apoiou publicamente Hillary Clinton durante a campanha presidencial e, nas redes sociais, sempre demonstrou apresso pelo agora ex-presidente Barack Obama.

Antes de cantar alguns dos seus temas, "Express Yourself" e "Human Nature", e de abandonar a multidão, Madonna pôs homens e mulheres a gritarem "We choose love" (Nós escolhemos o amor).