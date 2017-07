Hoje às 19:48, atualizado às 19:56 Facebook

O presidente da Venezuela, Nicólas Maduro, transformou a canção "Despacito" num apelo ao voto nas eleições do próximo domingo, para a Assembleia Constituinte Popular.

"Despacito, abre bem os olhos e olha para o teu povo. [...] Despacito, exerce o teu voto em vez de balas, vê com as tuas ideias sempre em paz e em calma", ouve-se durante o refrão que Maduro adaptou da canção original "Despacito", de Luis Fonsi e Daddy Yankee.

A versão foi apresentada no programa televisivo "Os Domingos com Maduro" e contou com as palmas do presidente venezuelano e com a dança dos seus apoiantes.

As eleições para a Assembleia Constituinte estão marcadas para 30 de julho com o objetivo de eleger 545 deputados para a assembleia constituinte popular, com poderes para alterar a Lei Fundamental do país.

Conflitos, tumultos e violência têm marcado o ambiente na Venezuela nos últimos tempos.