Mãe e dois filhos desaparecem depois de "encontro às cegas"

Uma mãe de 29 anos, da Virgínia, nos EUA, e os seus dois filhos menores estão desaparecidos desde o passado fim de semana, depois da mulher se ter encontrado com um homem num encontro romântico.

As autoridades locais acreditam que Monica Lamping e os seus dois filhos, com nove anos e sete meses, estão em perigo, depois de terem desaparecido em "circunstâncias suspeitas", da zona de Virgínia Beach, no sábado.

Uma familiar alertou as autoridades depois de a mulher ter deixado de responder às SMS no domingo. "Nunca esteve tanto tempo sem falar connosco como está agora", contou a sua mãe, Sheila Bogart, ao "Virginian Pilot".

A casa onde a mãe vivia com os filhos foi completamente destruída por um fogo durante a madrugada de sábado para domingo. Os bombeiros acreditam que um aquecedor possa ter causado o incêndio, que matou um cão e um gato. No momento em que o incêndio deflagrou, a família não estava em casa.

Algumas horas antes do fogo, Lamping deixou as crianças na casa de uma amiga, para poder ir a um "encontro às cegas". Os seus familiares apenas sabem que o homem com quem ela se ia encontrar se chama Chad. A mulher acabou por recolher as crianças durante a tarde, sem reportar qualquer tipo de incidente.

Nas últimas mensagens trocadas com os familiares mencionou estar a passar por problemas com o carro, informando que o homem com que se tinha encontrado a ajudaria.

A polícia já lançou um alerta público solicitando informações sobre a mãe e as duas crianças, enquanto a família tem distribuído fotografias dos três desaparecidos. O caso ganhou rapidamente notoriedade, estando a ser acompanhado de forma atenta por todo o país.