Mãe morreu após atirar filha pela janela para a salvar de incêndio

Shelby Carter, uma norte-americana de Wyoming, Illinois, morreu num incêndio em casa, mas antes conseguiu salvar a filha bebé, atirando-a pela janela dentro da cadeirinha de transporte.

Com a casa em chamas e a filha de 12 dias ao seu lado, Shelby teve o sangue frio para a prender à sua cadeirinha de transporte e atirá-la pela janela do segundo andar.

Ed Foglesonger, chefe do departamento de bombeiros de Wyoming, afirmou à CNN que se terá tratado de "instinto maternal", ainda assim o ato surpreendeu os soldados da paz. "Ficamos todos a questionar-nos por que motivo não saiu de casa atrás da bebé".

O corpo de Shelby Carter acabou por ser encontrado no segundo andar da casa e a autópsia revelou que a mulher tinha morrido devido à inalação de fumo. O caso aconteceu no início do mês.

A menina foi descoberta no exterior da casa, por acidente, quando os bombeiros começavam a montar as escadas para atacar as chamas.

O ato de heroísmo da mulher de 21 anos não passou despercebido aos bombeiros da localidade que usaram o Facebook para louvar o ato.