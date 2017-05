Mais de 30 mortos em ataques no Afeganistão em 24 horas

Hoje às 15:51 Facebook

Um total de 31 pessoas, incluindo 10 polícias afegãos e 10 rebeldes talibãs, foram mortas nas últimas 24 horas no Afeganistão em três incidentes em diferentes zonas do país.

Na província de Logar (leste), uma bomba explodiu, esta sexta-feira, à beira de uma estrada, matando 11 pessoas - cinco mulheres, cinco crianças e um homem - da mesma família, que se dirigiam para um casamento, disse Salim Salleh, porta-voz do governador da província.

No nordeste do Afeganistão, na província de Kapisa, os talibãs atacaram, esta sexta-feira, um posto de controlo da polícia e mataram cinco agentes, indicou o porta-voz do governador provincial, Qais Qaderi, adiantando que 10 dos atacantes, incluindo dois comandantes, também foram mortos.

Na noite de quinta-feira, na província de Nangarhar (leste, na fronteira com o Paquistão), cinco polícias foram mortos por um colega quando dormiam, num posto avançado no distrito de Ghanikhil.

Depois do ataque, o polícia fugiu levando todas as armas de fogo das vítimas, segundo o governador distrital, Abul Wahab Momand.

Nem os talibãs nem o grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram até agora os ataques em Nangarhar ou em Logar, mas Salleh acusou os talibãs de terem colocado a bomba.

O Afeganistão tem o maior número de vítimas de minas no mundo, que juntamente com as bombas nas estradas matam ou ferem cerca de 140 pessoas por mês.

Os talibãs intensificaram os seus ataques desde o mês passado no quadro da ofensiva da primavera.