Mochilas com 360 quilos de cocaína deram à costa em praias inglesas

Hoje às 18:26, atualizado às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Sacos de viagem com cocaína avaliada em 59 milhões de euros deram à costa em duas praias no leste de Inglaterra, entre quinta e sexta-feira.

Segundo as autoridades encarregadas do combate ao crime organizado, os 360 quilos de droga foram encontrados em Hopton-on-Sea e Caister-on-Sea, aldeias de Norfolk, a 220 quilómetros a nordeste de Londres.

Um cidadão encontrou as mochilas de viagem e alertou a polícia, que está agora à procura de outros que possam encontrar-se nas imediações.

A polícia, a guarda fronteiriça e a guarda costeira estão a investigar como é que a droga foi dar àquelas praias, disse o investigador da NCA Matthew Rivers, em comunicado, acrescentando ser "extremamente improvável que fosse esse o seu destino".

"Esta é obviamente uma apreensão substancial de drogas de classe A, e a sua perda representa um grande prejuízo para as organizações criminosas envolvidas", observou Rivers.

No ano passado, dois traficantes de droga turcos foram detidos no Reino Unido, depois de terem sido apanhados com 3,2 toneladas de cocaína num barco no mar do Norte, em 2015, no âmbito de uma operação internacional.

As drogas então apreendidas tinham um valor de mercado de cerca de 590 milhões de euros, pensando-se que essa terá sido a maior quantidade de cocaína alguma vez recuperada no mar na Europa.