Mais de 50 concelhos de dez distritos do continente estão, esta sexta-feira, em risco máximo de incêndio, incluindo os de Nisa que está a ser afetada por dois fogo que mobiliza mais de 600 operacionais.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de 50 concelhos dos distritos de Castelo Branco, Faro, Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança estão em risco máximo de incêndio.

Entre estes está o concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, que está a ser afetado por dois incêndios que mobilizavam, às 06.30 horas, 670 operacionais. Um dos fogos está no entanto em fase resolução.

O incêndio em Mangualde, distrito de Viseu, que lavra desde quarta-feira, foi dominado esta madrugada, e o de Barreiras, agora designado como Miuzela, na Guarda, foi extinto, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Além dos mais de 50 concelhos em risco máximo de incêndio, o IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre reduzido e máximo.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13 horas em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.