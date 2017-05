Mais de uma tonelada de cocaína em caixas de bananas

Hoje às 17:22 Facebook

Mais de uma tonelada de cocaína, escondida em caixas de bananas, prestes a serem exportadas para a Europa, foi apreendida na Colômbia.

Um total de 1124 quilos de cloridrato de cocaína foram descobertos na região de Urabá (noroeste) durante uma inspeção realizada pelos órgãos técnicos de investigação do Ministério Público, em colaboração com a marinha, a polícia e o exército, segundo um comunicado.

O contentor com as caixas em questão estava prestes a ser embarcado num navio, identificado como "Sheffield HSL", com partida para a Europa.

As autoridades, que não referem detenções, adiantam que as investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo carregamento.

A Colômbia é, com 96 mil hectares de plantações, o maior produtor mundial de folhas de coca, composto base da cocaína, droga da qual é também a principal produtora com 646 toneladas em 2015, segundo dados das Nações Unidas.