Mais um motim numa prisão do Brasil

JN Hoje às 15:20, atualizado às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quinta-feira de manhã, voltaram os confrontos entre detidos na prisão estadual de Alcaçuz, a maior do Rio Grande do Norte, no Brasil.

Dois grupos rivais de detidos subiram aos telhados dos pavilhões do estabelecimento prisional e entraram em confrontos, recorrendo a "pedras, barras de ferro e vigas de madeira", segundo avança o G1, portal de notícias da Globo.

Segundo esta fonte, a Polícia Militar está já no local e os guardas prisionais efetuaram disparos para tentar conter os confrontos. "Há informação de feridos", acrescenta.

Estes novos confrontos ocorrem um dia depois de 220 detidos de um grupo criminoso terem sido transferidos de Alcaçuz para evitar confrontos com uma outra fação criminosa.

No passado fim de semana, confrontos entre estes dois grupos rivais causaram 26 mortos.

O estabelecimento prisional tem 1,2 mil detidos, quase o dobro da capacidade das instalações.

Governador brasileiro pede envio imediato de militares

O governador de Rio Grande do Norte, Robinson Faria, pediu o "envio imediato" de efetivos militares para conter os motins e revoltas nas ruas e prisões daquele Estado brasileiro.

"Eu perguntei (...) ao presidente Michel Temer se ele permite o embarque imediato, hoje, das forças armadas do exército e da marinha para patrulhar as ruas de Natal [capital do Rio Grande do Norte]", disse o governador em entrevista à rádio CBN.

Na quarta-feira, dez autocarros foram incendiados em Natal, a poucos quilómetros da prisão de Alcaçuz.

As autoridades estaduais investigam se os veículos queimados têm relação com o motim ou são uma resposta à transferência dos presos.

Segundo informações da rede de televisão brasileira Globo News, por volta das 13 horas (15 horas em Portugal continental), a situação na prisão começou a ficar mais calma.