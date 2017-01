Mala de viagem escondia migrante a entrar em Espanha

Ontem às 19:28 Facebook

A polícia espanhola deteve dois cidadãos marroquinos que tentavam entrar em Ceuta com uma pessoas escondida numa mala de viagem e duas em compartimentos ocultos do carro.

Os dois casos ocorreram em momentos diferentes da última semana, mas foram divulgados em conjunto pela Guardia Civil, para demonstrar as ideias engenhosas que os traficantes de pessoas usam para passar a fronteira.

Num dos casos, a polícia detetou compartimentos ocultos por baixo do tabliê do carro e do banco traseiro. Nele, seguiam o cidadão marroquino detido e um casal presumivelmente originário da Guiné.

Num outro caso ocorrido também na última semana, uma mulher marroquina foi apanhada quando tentava entrar em Ceuta com uma pessoa na mala de viagem.

Os três migrantes receberam assistência médica, porque se encontravam em locais onde era difícil respirar.