Manuel Valls reconhece derrota nas primárias socialistas

Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-primeiro-ministro francês Manuel Valls reconheceu a derrota nas primárias do Partido Socialista, afirmando que Benoit Hamon "ganhou claramente".

Numa declaração proferida alguns minutos depois de serem conhecidos os primeiros resultados provisórios, Valls afirmou que Hamon "ganhou claramente" e desejou-lhe boa sorte.

O ex-ministro francês da Educação Benoit Hamon venceu este domingo as primárias do Partido Socialista para as eleições presidenciais de abril.

Hamon obteve 58,65% dos votos contra 41,35% de Valls, de acordo com os primeiros resultados provisórios.

Valls afirmou respeitar os resultados e, como determinam as regras das primárias, os candidatos derrotados apoiam o vencedor e considerou que a campanha foi "de qualidade", embora tenha decorrido em condições "imprevistas", na sequência da renúncia do presidente François Hollande a se candidatar a um segundo mandato.

As derrotas fazem parte da política e da democracia

O ex-primeiro-ministro francês não deu pistas sobre o seu futuro, mas indicou que "as derrotas fazem parte da política e da democracia".

Manuel Valls dedicou os últimos minutos da sua intervenção pública para lembrar e justificar as suas ações no governo, as mesmas que causaram fricções com Benoit Hamon e com a ala rebelde do PS, vencedora nestas primárias.

Hollande "conseguiu vários progressos" e tornou a "esquerda credível" em termos de segurança e de luta antiterrorista ou de economia. "Este reformismo que quis encarnar é a referência", comentou Valls, antes de sublinhar que o executivo demonstrou que se pode combinar rigor orçamental com mais emprego, no âmbito da segurança ou da educação.