Maquinista morre em plena viagem de comboio em Espanha

O condutor de um comboio que circulava entre Alicante e Múrcia, em Espanha, morreu, esta quinta-feira à noite, em plena viagem. Problemas cardíacos poderão estar na causa da morte.

A vítima ainda conseguiu ativar os travões do veículo, possibilitando, assim, a segura paragem das carruagens. Segundo o jornal espanhol "ABC", não se registaram feridos nem estragos materiais.

De acordo com declarações da Renfe - a entidade responsável pela rede ferroviária espanhola - à agência EFE, o incidente ocorreu por volta das 21 horas desta quinta-feira, em Crevillent.

Segundo a imprensa espanhola, tudo aponta para uma paragem cardíaca como causa da morte, mas só vai haver certezas quando os resultados da autópsia ao corpo da vítima estiverem prontos.

Os passageiros do comboio saíram do veículo uma hora depois do incidente e seguiram viagem noutro comboio.