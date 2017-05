Marido da rainha Isabel II abdica dos deveres reais

Hoje às 10:32, atualizado às 11:11 Facebook

O príncipe Filipe, duque de Edimburgo, 95 anos, vai abdicar dos seus deveres reais, anunciou, esta quinta-feira, o Palácio de Buckingham.

O anúncio foi feito após a divulgação de que a Casa Real britânica tinha convocado todos os funcionários para uma reunião urgente em Buckingham e de uma fonte ter afastado qualquer problema em relação ao estado de saúde da monarca.

O marido da rainha Isabel II "deixará de desempenhar funções reais a partir do outono", anunciou o Palácio de Buckingham, acrescentando que a decisão tem "o apoio total da Rainha".

O príncipe Filipe, que faz 96 anos em junho, "vai participar de compromissos agendados anteriormente entre agora e agosto, tanto individualmente como acompanhando a rainha. Posteriormente, não aceitará novos convites para visitas e compromissos".

De acordo com o Palácio, o príncipe consorte é patrono, presidente ou membro de mais de 780 organizações, com as quais continuará a ser associado, embora sem desempenhar um papel ativo.

O mesmo comunicado adianta que a Rainha Isabel II, que celebrou 91 anos em 21 de abril, continuará a tomar parte de cerimónias oficiais "com o apoio de membros da Família Real".

Nos últimos anos, os netos da rainha, príncipes William e Harry, têm progressivamente representado a monarca em cerimónias, sobretudo em viagens ao estrangeiro.