Marine Le Pen: "Os franceses optaram pela continuidade"

Hoje às 19:27, atualizado às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Pouco depois de as primeiras projeções darem a vitória a Emmanuel Macron, a candidata da extrema-direita Marine Le Pen felicitou o centrista e considerou que a votação foi "histórica" para os "patriotas".

Com 65,1 a 65,5%, o líder do movimento independente Em Marcha! foi eleito presidente da República, derrotando a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que não chega aos 35%, segundo as projeções dos dois maiores institutos de sondagens franceses.

A candidata da Frente Nacional discursou perante os seus apoiantes, escassos minutos após terem sido conhecidas as primeiras projeções, para reconhecer a derrota. "Os franceses escolheram um novo presidente e optaram pela continuidade", declarou, indicando que já tinha telefonado a Emmanuel Macron para o felicitar.

"Para este resultado histórico e maciço, os franceses fizeram da aliança dos patriotas a primeira força da oposição (...) As formações políticas que assumiram as responsabilidade de eleger Macron desacreditaram-se. Esta segunda volta reorganizou as forças políticas entre os patriotas e os mundialistas. Esta é a grande escolha que será submetida aos franceses nas legislativas. Eu estarei na frente de combate", acrescentou.

"A Frente Nacional deve renovar-se profundamente para estar à altura desta oportunidade histórica", anunciou Marine Le Pen. "Proponho iniciar uma transformação do nosso movimento", acrescentou, apelando a "todos os patriotas" para se juntarem a ela.