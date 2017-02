Médicos despedidos por comentários sobre saúde de mulher de Lula

Hoje às 15:35, atualizado às 15:39 Facebook

A direção da unidade hospitalar Unimed rescindiu contrato com um neurocirurgião, depois de o mesmo ter feito comentários impróprios sobre o tratamento médico da ex-primeira dama, Marisa Lula da Silva, que faleceu esta sexta-feira.

Richam Faissal Ellakkis terá feito observações menos corretas na aplicação para smartphones "Whatsapp", num grupo de antigos colegas de faculdade, quanto ao atendimento prestado à mulher do ex-presidente Lula.

"Esses 'fdp' vão embolizar", escreveu, referindo-se ao procedimento médico que consiste em provocar a oclusão de um determinado vaso sanguíneo para diminuir o fluxo do sangue.

"Tem que romper (o vaso) no procedimento. Assim fica em morte cerebral e vai ter com o diabo", continuou o médico que, de acordo com a Unimed, não pertencia ao quadro da empresa.

Um comunicado da unidade hospitalar, divulgado ao final da tarde desta sexta-feira pela imprensa brasileira, dá conta de uma fuga de informação de caráter sigiloso, acerca do diagnóstico da paciente.

"A Unimed São Roque repudia veementemente as declarações dos médicos citados nas reportagens que abordam a partilha de dados sigilosos durante o diagnóstico da ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva", escreveu a direção do grupo, em referência também a uma médica do Hospital Sírio-Libanês - onde Marisa Lula da Silva esteve internada -, que foi demitida na quinta-feira, por razões semelhantes. Ao que parece, a médica fez comentários sobre o estado de saúde da ex-primeira dama nas redes sociais.

"As demais medidas relacionadas com o caso estão a ser apuradas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, conforme o Código de Ética Médica (CREMESP)", escreveu a Unimed.

Em nota divulgada na noite de quinta-feira, o CREMESP lembrou que "sob o juramento de Hipócrates e os princípios fundamentais da Medicina, todos os médicos deverão ter respeito absoluto pelo ser humano e atuar sempre em seu benefício'".