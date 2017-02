Médicos ajudam casal com 90 anos a passar últimos dias juntos

Hoje às 17:00 Facebook

Peter White e Peggy White passaram os últimos dias de vida juntos, depois de estarem casados 73 anos, graças à atenção do "staff" Hospital Royal Alexandra, em Glasgow, na Escócia.

O casal tinha sido internado na mesma altura, mas por diferentes razões. Quando a equipa médica descobriu que eles estavam em diferentes enfermarias, tentaram de tudo para os reunir.

Nas últimas três semanas de vida, Peter, com 95 anos, passou todos os dias com a sua companheira, Peggy, de 93 anos, partilhando as memórias de uma vida a dois. Os momentos de ternura entre o casal emocionaram a equipa de profissionais que os acompanhou.

O antigo marinheiro mercante morreu, no dia 2 de fevereiro, deixando a sua mulher de coração partido.

Apesar do pesar que a família vive, a filha, Joyce White, em declarações ao "Daily Record", explicou que a ajuda dos médicos, para que os pais estivessem juntos até ao fim, trouxe conforto para toda a família.

"Todos os dias, o staff do hospital levava o meu pai na cadeira de rodas, desde a enfermaria dos homens, até à das mulheres, para junto da minha mãe. Eles ficavam a conversar ou a almoçar juntos e toda a gente estava encantada com eles", confessou a mulher.

Esta história de amor, que comoveu a comunidade local, começou quando o irmão de Peggy namorava com a irmã de Peter. Apesar desta relação não ter durado muito tempo, Peter e Peggy apaixonaram-se e acabaram por casar e ter dois filhos.