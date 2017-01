Menina de dois anos morta durante perseguição policial

JN Hoje às 15:41, atualizado às 15:53 Facebook

Sofia Lara Braga, uma menina de dois anos, morreu atingida a tiro na noite de sábado, durante uma perseguição policial no Rio de Janeiro, Brasil.

Sofia estava no exterior de um restaurante a brincar quando foi atingida, alegadamente por uma bala perdida vinda de um carro suspeito, que estava a ser perseguido pelas autoridades, revela a imprensa brasileira.

Tudo começou quando a polícia foi chamada, este sábado à noite, para um caso relacionado com uma viatura furtada na zona de Irajá, no norte da cidade, e montou um cerco para tentar apanhar o suspeito.

Quando o homem foi detetado, deu-se início a uma perseguição policial, que envolveu disparos e terminou com o veículo a capotar. Terá sido durante a fuga que uma bala perdida atingiu a menina.

O condutor do veículo foi detido e foi apreendida uma arma, mas a polícia continua as investigações para apurar responsabilidades sobre a morte da menina.

Pai é polícia militar

O pai de Sofia, um polícia militar, já identificou o corpo da menina depois de ter vivido momentos de terror na última noite.

"Eu reconheci logo, levantei para ver o que que estava acontecendo enquanto as mães que estavam ao redor e foram em busca dos seus filhos no brinquedo. Escutei a minha esposa gritando o nome da minha filha, perguntando "Sofia? Sofia?", ela não aparecia. Quando eu escutei, corri atrás também, mas não a encontrei. Quando saíram todas as crianças eu vi que, realmente, ela não saía. Subi na grade do brinquedo e vi que ela estava lá em cima, ensanguentada na cabeça", disse aos jornalistas esta manhã.

Nas imagens de um vídeo amador, vê-se o homem a carregar o corpo da menina e a entrar num carro da polícia para a levar ao hospital, onde deu entrada já sem vida.