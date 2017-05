"Não renunciarei", diz Michel Temer após acusação de suborno

Hoje às 20:19, atualizado às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Michel Temer anunciou esta quinta-feira que não vai renunciar à Presidência do Brasil, na sequência da investigação que lhe foi aberta pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil.

Numa conferência de imprensa esta tarde, Temer diz querer que a investigação à alegada compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, no Caso Lava Jato, seja feita com celeridade, para que possa esclarecer os factos.

"A investigação pedida pelo Supremo será território onde surgirão todas as explicações. No Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento", afirmou o político brasileiro, que diz não ter comprado o silêncio de ninguém, por não temer qualquer denúncia.

"Não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado", defendeu Temer.

O juiz Edson Fachin, relator dos casos de corrupção da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou esta quinta-feira a abertura de um inquérito contra o presidente do Brasil.

O pedido de investigação foi feito pela Procuradoria Geral da República (PGR) com base numa denúncia feita pelos donos da JBS, os empresários Joesley Batista e Wesley Batista, que gravaram uma conversa com o chefe de Estado, na qual ele supostamente deu aval ao pagamento de suborno ao ex-deputado Eduardo Cunha, preso por envolvimento nos casos de corrupção da Petrobras.

Os dois empresários apresentaram as gravações à Justiça brasileira na negociação de um acordo de delação premiada (colaboração em troca da diminuição da pena), que foi formalmente validado esta quinta-feira pelo juiz Edson Fachin.

Parte comprometedora desta conversa de Michel Temer com Joesley Batista foi divulgada pelo jornal "O Globo" quarta-feira à noite.

Ao ouvir de Joesley Batista que o ex-deputado Eduardo Cunha e o operador financeiro Lúcio Funaro estavam recebendo uma mesada na prisão para ficarem calados, o presidente brasileiro teria respondido: "Tem que manter isso, viu".