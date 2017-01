Michelin não cede às pressões de Donald Trump

Ontem às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Michelin indicou que o projeto de uma nova fábrica no México se mantém apesar das recentes decisões de grupos norte-americanos de reorientarem a produção para os Estados Unidos, sob pressão de Donald Trump.

"A decisão de instalar uma fábrica no México foi tomada há muitos anos e insere-se numa estratégia de servir os clientes onde estão, fizemos isso no mundo inteiro, por isso a questão mexicana não é uma questão", declarou Jean-Dominique Senard à agência AFP, no salão automóvel de Detroit, nos Estados Unidos.

Em julho, o grupo francês anunciou a intenção de construir uma fábrica para produção de pneus no México, um investimento de 450 milhões de euros.

Na altura, a Michelin indicou que a fábrica produziria, a partir de finais de 2018, 4 a 5 milhões de pneus destinados a clientes da Michelin que operam na região e também para o mercado norte-americano.

Graças aos acordos de comércio livre com os Estados Unidos, o México tornou-se uma importante base industrial para os construtores que produzem para os Estados Unidos e Canadá, com custos de produção inferiores.

Mas esta tendência pode mudar devido à pressão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em guerra contra as deslocalizações.

Trump, que toma posse dia 20 de janeiro, congratulou-se no Twitter depois de dois grupos do setor automóvel (Ford e Fiat-Chrysler) anunciarem que vão aumentar o investimento nos Estados Unidos em detrimento do México.