Vice de Donald Trump avisa Irão que EUA têm novo presidente

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, aconselhou, este domingo, o Irão a não "testar a determinação" dos Estados Unidos.

"O Irão fazia bem em olhar para o calendário e perceber que há um novo presidente na Sala Oval. O Irão fazia bem em não testar a determinação deste novo presidente", declarou o vice-presidente numa entrevista à ABC News.

Os Estados Unidos citam regularmente o Irão como uma grande ameaça à segurança nacional. Acusam o Irão de procurar desestabilizar as monarquias sunitas aliadas dos Estados Unidos, e de representarem uma ameaça militar ao procurar adquirir mísseis balísticos.

Desde a tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro, que o tom de acusações tem sido crescente entre Washington e Teerão, cujas relações diplomáticas estão cortadas desde 1980.

O Irão é "o maior patrocinador do terrorismo no mundo", acusou no sábado o secretário da Defesa norte-americano, James Mattis.

A administração Trump adotou, no sábado, novas medidas sancionatórias contra o Irão pelo seu programa de mísseis balísticos, após o anúncio, no início da semana, de um novo teste de mísseis por Teerão.

O Governo norte-americano impôs hoje sanções económicas do Irão em resposta ao teste de um míssil de médio alcance realizado no domingo por Teerão.

As sanções económicas a "várias pessoas e entidades" são aplicadas a 13 pessoas e 12 entidades relacionadas com o programa de mísseis balísticos de Teerão.

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, disse no sábado que o Irão é o maior Estado do mundo a apoiar o terrorismo, numa altura em que o Presidente Donald Trump aplicou novas sanções ao país.

Trump afirmou - em campanha e já depois de eleito - que iria "rasgar" o acordo nuclear que os Estados Unidos - a par da Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha - assinaram com o Irão, que permitiu o levantamento de sanções económicas contra Teerão.

Para os Estados Unidos, o ensaio desta semana viola a resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, que exorta o Irão a não testar mísseis capazes de transportar uma arma nuclear.