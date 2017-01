Mike Pompeo confirmado chefe da CIA pelo Senado

Hoje às 10:41 Facebook

O Senado norte-americano confirmou Mike Pompeo para o cargo do diretor da CIA, depois de ter sido nomeado por Donald Trump.

O republicano Mike Pompeo é o terceiro membro da administração de Donald Trump a ser confirmado no cargo.

O novo chefe dos serviços secretos foi confirmado no Senado por 66 votos a favor e 32 contra, tendo conseguido um forte apoio dos adversários democratas.

Com 53 anos, este congressista republicano, um feroz adversário dos "mullah" do Irão, foi um opositor determinado e incisivo do Governo de Obama.

"Ele será um excelente diretor da CIA", disse Paul Ryan, do Congresso norte-americano, que felicitou o seu colega da Câmara dos Representantes através da sua conta de Twitter.

Uma grande parte da oposição democrata reconheceu-lhe o seu conhecimento sobre os serviços de inteligência, incluindo no domínio da segurança cibernética.