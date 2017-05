Milionário russo juntou no Mónaco dois dos mais caros iates do Mundo

Hoje às 19:23 Facebook

O maior iate do Mundo já está ao serviço do milionário russo Andrey Melnichenko. A embarcação foi recebida no Mónaco pelo "irmão" mais velho, o Motor Yatch A".

A costa monegasca foi o cenário do encontro entre dois dos mais caros e luxuosos iates do Mundo, ambos pertença do multimilionário russo Andrey Melnichenko.

O "Sailing Yatch A", considerado o maior e mais caro iate do Mundo, custou cerca de 385 milhões de euros. À chegada ao Mónaco, encontrou-se com o outro "filho" querido de Melnichenko, o "Motor Yatch A", avaliado em cerca de 275 milhões de euros.

Um encontro de "irmãos" de mar, que no total valem cerca de 660 milhões de euros.

O "Sailing Yatch A" fez as últimas verificações técnicas em Granada e zarpou para o Mónaco, para ser entregue ao proprietário, Andrey Melnichenko, um industrial russo do carvão e dos fertilizantes.

O maior veleiro do mundo tem 172 metros de comprimento, 24 de largura e oito andares. O interior é luxuoso, quase não tem corredores, mas sim "lofts".

O iate tem um heliporto, três piscinas - uma delas com fundo de vidro -, seis suites, uma discoteca e ainda uma sala de observação subaquática.

A embarcação tem o casco de aço e três mastros, cada com 91 metros.

Dois dos motores são a diesel e outros dois são elétricos. O iate pode atingir uma velocidade máxima de 24 milhas (cerca de 45 km) por hora.

Tem capacidade para acolher até 20 passageiros e 54 membros da tripulação.

O "Sailing Yacht A" foi projetado por Philippe Starck, um designer industrial francês, e construido no estaleiro naval de Nobiskrug, na Alemanha.