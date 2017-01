Ministro alemão "perplexo" com referência nazi de Trump

Hoje às 17:20, atualizado às 18:16 Facebook

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, declarou-se esta quinta-feira "perplexo" com as declarações do Presidente norte-americano eleito, Donald Trump, considerando-se vítima de métodos de denúncia dignos da Alemanha nazi.

Trump atacou na quarta-feira, em conferência de imprensa, os serviços de informações e a comunicação social por veicularem "informações falsas" sobre hipotéticas ligações secretas com Moscovo.

"É escandaloso, escandaloso, que as agências de informações tenham permitido [a divulgação de] informação que se revelou errada e falsa", declarou, acrescentando: "É o tipo de coisa que a Alemanha nazi fazia".

Inquirido sobre o assunto, à margem de um encontro com o seu homólogo egípcio, Sameh Choukri, o chefe da diplomacia alemã respondeu dizendo "estar tão perplexo [como os jornalistas]" e não estar em condições "de interpretar tais declarações".

Steinmeier lamentou igualmente não saber ainda quais são as grandes linhas da futura política externa dos Estados Unidos, observando ter "apenas ouvido chavões como ordem mundial, ordem económica, livre comércio, sírios e Médio Oriente".

"Cada Presidente deve encontrar o seu próprio estilo e é isso que vai fazer também o Presidente Trump. Não penso que, a longo prazo, ele fique satisfeito apenas enviando mensagens no Twitter -- eu seria totalmente incapaz de exprimir conceitos de política externa em 140 caracteres", comentou, numa referência à utilização feita por Trump da rede social, onde é seguido por 19,6 milhões de pessoas.

Frank-Walter Steinmeier tornou-se nos últimos meses um dos mais ferozes críticos de Donald Trump, que classificou antes da sua eleição como "pregador do ódio" e a sua vitória como uma perspetiva "assustadora" para o mundo.

O MNE alemão, de 60 anos, foi nomeado para ser, a partir de fevereiro, o próximo Presidente da República Federal da Alemanha, um cargo honorífico mas que garante uma grande liberdade de opinião.