Morcego-vampiro está a alimentar-se de sangue humano

O hábito alimentar do morcego-vampiro-de-pernas-peludas está a mudar. Conhecidos por ingerir apenas sangue de aves, um estudo demonstra que os animais também se alimentam de sangue humano.

A descoberta conduzida por um grupo de cientistas brasileiros foi publicada na última edição da revista científica Acta Chiropterologica, no passado mês de dezembro. O estudo foi realizado no Parque Nacional de Catimbau, na região do Pernambuco, a cerca de 300 km de Recife.

No trabalho foram analisadas 70 amostras de fezes de uma colónia da espécie Diphylla ecaudata, mais conhecida como morcego-vampiro-de-pernas-peludas. Os cientistas extraíram o DNA de 15 das amostras e em três delas encontraram vestígios de sangue humano.

Até ao momento da publicação deste estudo, eram conhecidas três espécies de morcegos que se alimentavam de sangue humano. "O nosso estudo demonstra que outra espécie, que só ingeria de sangue de aves, passou a alimentar-se de sangue humano", explicou, à BBC Brasil, Enrico Bernard, um dos autores do estudo.

O professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) disse que o sangue das aves é mais rico em gorduras ao passo que o dos mamíferos é mais espesso e tem mais proteína.

"Sabíamos que esta espécie tinha uma condição fisiológica para digerir apenas sangue de aves. Mas, esta condição parece estar a mudar, já que passou a alimentar-se também de sangue humano", refere o responsável pela pesquisa.

Entre as razões para a mudança de hábitos deste tipo de animal pode estar a "restrição significativa das presas nativas, que estão a desaparecer dos habitats ocupados por seres humanos".

Um dos riscos, para os humanos, associado a esta alteração alimentar dos morcegos reside na propagação de doenças. "Os morcegos transmitem uma série de doenças. Se esta espécie está a alimentar-se de sangue humano, teremos que lidar com um potencial problema de saúde pública", destaca o cientista.