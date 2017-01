Morreu antigo presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani

Hoje às 17:09 Facebook

O antigo presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani, figura influente na política no Irão, morreu este domingo aos 82 anos, informou a imprensa estatal.

A imprensa do Irão noticiou anteriormente que Rafsanjani tinha sido hospitalizado devido a problemas no coração.

Rafsanjani, presidente de 1989 a 1997, ainda detinha muita influência na política iraniana, tendo sido um dos homens que esteve por detrás da ascensão do presidente Hassan Rouhani (em funções desde 2013).

Grande adversário político do anterior presidente, Mahmud Ahmadinejad, Akbar Hashemi Rafsanjani liderava o Conselho do Discernimento, um órgão que dá aconselhamento ao Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei. Em março, Rafsanjani foi nomeado para um dos lugares do órgão que decidirá, quando chegar a altura, o sucessor de Khamenei.

Visto como um conservador pragmático, aproximou-se do campo reformista depois de derrotado por Ahmadinejad nas eleições presidenciais de 2005.