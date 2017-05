Morreu idosa agredida por enfermeiro em hospital brasileiro

Hoje às 20:52, atualizado às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Thereza Aparecida morreu, no domingo, no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, Brasil. A mulher de 78 anos tinha sido violentamente agredida por um enfermeiro, num caso que deixou o país em choque.

No comunicado tornado público pela secretaria municipal de saúde pode ler-se que a morte está relacionada com "problemas pós-operatórios". De acordo com a Globo, a mulher tinha sido operada no dia 13 de março e estava a recuperar favoravelmente, até ao passado domingo, quando se sentiu mal e acabou por morrer.

O caso desta doente ganhou mediatismo depois de ter sido atacada por um enfermeiro. "Ele chamou-me de tudo quanto foi nome e bateu-me, bateu-me até eu cansar", disse a vítima num vídeo gravado pelos filhos.

"A minha mãe foi mesmo espancada. Ver a cara dela com um olho roxo, o rosto roxo, o queixo roxo. Impossibilitada de se defender, uma senhora de 78 anos, é inadmissível", contou a filha Hedilaina Aparecida Garcia.

O enfermeiro trabalhava no hospital há 27 anos. Na altura da denúncia de violência, os responsáveis afirmaram que nunca tinham recebido qualquer reclamação contra ele. Apesar de não ter identificado o homem, o enfermeiro foi afastado dos serviços e foi aberta uma investigação para apurar a agressão.