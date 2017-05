Morreu o primeiro gorila gerado por inseminação artificial

Hoje às 16:39 Facebook

Mzuri foi o primeiro gorila a nascer em cativeiro na Austrália e o primeiro, no mundo, a ser reproduzido por inseminação artificial. O primata morreu em França a poucas semanas do seu 33º aniversário.

Foi a 3 de junho de 1984 que, pela primeira vez, nasceu um gorila em cativeiro na Austrália. Mas não foi por isso que Mzuri se tornou famoso: o gorila foi manchete em todo o mundo por ser o primeiro da sua espécie a nascer após reprodução por inseminação artificial.

O gorila viveu os seus primeiros anos na Austrália, passou pela ilha de Jersey e acabou por ser levado para França, onde veio a morrer por paragem cardíaca, a poucas semanas do seu 33º aniversário, revela o jornal britânico "Daily Mail".

Os funcionários do zoo de Melbourne, onde o gorila nasceu e viveu, batizaram o animal como "Mzuri", que significa "bonito". Não era esse, no entanto, o seu nome oficial. O nome do primata era, na verdade, "Ya Kwazna", que significa "O primeiro", e foi escolhido oficialmente através de um concurso público.

"Todos o que trabalharam com Mzuri ao longo dos anos consideraram-no adorável, inteligente e carinhoso", revelou a organização Zoos Victoria, que gere o zoo de Melbourne, através de comunicado no seu site.

O primata saiu da Austrália para viver a sua vida adulta e reproduzir-se no Durrell Wildlife Park, famoso zoo da ilha de Jersey. "Foi um dia triste para todos os funcionários do zoo e muitas outras pessoas em Melbourne quando o Mzuri partiu em junho de 1993. No entanto, foi uma oportunidade maravilhosa para o Mzuri ter o seu próprio grupo noutro zoo de referência", dava conta o comunicado da organização de zoos australianos.

Após os seus anos de reprodução em Jersey, em que foi pai de dois gorilas, Mzuri foi levado para a França. Os pais do primata eram Yusja, que ainda vive no zoo de Melbourne, e Rigo, que morreu há quatro anos.