Morreu uma das três pessoas atropeladas numa zona pedonal na Alemanha

Uma das três pessoas atropeladas, este sábado, por um carro numa zona pedonal em Heidelberg, na Alemanha, morreu numa clínica, informou a polícia.

A vítima mortal é um alemão de 73 anos, que tinha ficado gravemente ferido. As outras pessoas, que ficaram ligeiramente feridas, são um austríaco de 31 anos e uma mulher da Bósnia-Herzegovina de 29 anos, que foram assistidos no local.

As autoridades afastaram, para já, a hipótese de o atropelamento ser um ato terrorista.

O condutor da viatura que irrompeu pela zona pedonal é um cidadão alemão de 35 anos que foi operado, depois de ter sido atingido pela polícia no momento da detenção. O suspeito tinha fugido do local a pé com uma faca na mão.

Segundo a polícia, o incidente ocorreu às 16:00 (15:00 em Lisboa) quando o homem desviou o carro em direção a um grupo de pessoas que se encontrava junto a uma padaria, na praça Bismarck, à entrada do centro histórico de Heidelberg e muito frequentada aos fins-de-semana.

O diário alemão Bild noticiou que o suspeito sofria de perturbações mentais, mas a polícia não fez qualquer comentário a esse respeito.

Em dezembro, um tunisino requerente de asilo, Anis Amri, lançou um camião sobre uma multidão num mercado de Natal em Berlim, matando 12 pessoas e ferindo 49.

O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.