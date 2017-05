"Morte cinzenta", a droga que pode matar com uma dose

Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades norte-americanas estão preocupadas com uma nova mistura de drogas, que terá sido responsável por dezenas de overdoses nos estados do Alabama, Ohio e Geórgia.

A droga batizada como "morte cinzenta" tem o aspeto de cimento - pode ser apresentada em pó, pasta ou bloco sólido - e é composta por vários tipos de opiáceos como heroína, fentanil, carfentanil e o opiáceo sintético U-47700.

Segundo as autoridades, pode matar com apenas uma dose, dependendo da mistura - que o consumidor desconhece antes de a tomar.

"A 'morte cinzenta' é uma das mais assustadoras combinações que alguma vez encontrei em 20 anos de análise química forense de drogas", afirmou à agência Associated Press Deneen Kilcrease, responsável da área química da polícia de investigação da Georgia.

As misturas podem variar de potência, chegando a existir concentrações capazes de ter um efeito devastador apenas pelo contacto cutâneo, revela o responsável policial, num estado que já se deparou com 50 casos de overdose com esta droga, apenas em três meses.

Segundo as autoridades do país, esta será a última tendência de utilização de drogas como a heroína misturadas com outras substâncias, que potenciam - a baixo custo - o efeito sobre o consumidor.

A droga batizada como "morte cinzenta" pode ser injetada, fumada ou inalada.