Mudar para tudo ficar como está na Venezuela

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, nomeou Tareck El Aissami, um ex-ministro de Hugo Chávez, como vice-presidente, acentuando linha dura do regime.

Tareck El Aissami foi nomeado vice-presidente da Venezuela a 4 deste mês. Entre as diversas incumbências do cargo, está a liderança do Comando Nacional Anti Golpe. Horas depois da efetivação da estrutura, na passada terça-feira, foi levada a cabo uma rusga na casa do ex-ministro da Defesa de Hugo Chávez [antecessor do atual presidente, Nicolás Maduro], o general Raul Isaías Baduel, que se encontra detido por alegadas irregularidades durante a sua gestão.

Dois dias depois, El Aissami anunciava, na televisão estatal, a detenção do deputado Gilber Alexander Caro Alfonzo, do partido da oposição Vontade Popular, sob a acusação de "fomentar atos terroristas".

Na essência, foi para isto que Maduro chamou o ex-ministro das Relações Internas e Justiça. Blindar o poder através da "adoção de medidas preventivas, legais e corretivas contra os setores golpistas e preservar a paz, estabilidade e soberania da população". Palavras do chefe de Estado. Não consta que se estivesse a rir quando as disse.

Putativo sucessor

O que Maduro se "esqueceu" de referir é que El Aissami poderá vir a suceder-lhe caso seja obrigado a abdicar. Isto porque o referendo revogatório previsto constitucionalmente na Venezuela permite, nas circunstâncias atuais do país, a substituição do presidente pelo seu vice.

Ou seja, El Aissami será o futuro chefe de Estado. Se o referendo - adiado para este ano - for, de facto, por diante e Maduro seja derrotado, claro.

Nascido a 12 de novembro de 1974, em El Vigía, no estado de Mérida, o agora vice-presidente é o segundo de cinco filhos de uma família de origens sírio-libanesas.

Antigo líder estudantil, formou-se em Direito e foi um dos dirigentes mais influentes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) enquanto governador de Aragua, um dos estados mais violentos do país. Com a ascensão à vice-presidência, foi substituído por Caryl Bertho.

Em 2005, El Aissami foi eleito deputado da Assembleia Nacional Legislativa, antes de Chávez o designar vice-ministro da Segurança, função que desempenhou de 2007 a 2008, ano em que o já falecido líder venezuelano o nomeou ministro das Relações Internas e Justiça, cargo que ocupou durante quatro anos, antes de chegar ao Governo de Aragua.

Um chavista empedernido. E, por inerência, madurista.

Foi eleito governador com mais de 55% dos votos. Porém, nas eleições parlamentares de 2015, conseguiu a questionável proeza de não conseguir eleger qualquer deputado do seu Estado para o Parlamento.

Mas se até a Lua tem um lado escuro...

Segundo a publicação venezuelana "El Cooperante", que cita um trabalho do "Wall Street Journal", El Aissami é suspeito de envolvimento no narcotráfico e na lavagem de dinheiro.

Terá sido Rafael Isea, ex-governador de Aragua, que revelou que Walid Makled, um narcotraficante que está atualmente na prisão, pagou ao novo vice-presidente para permitir a passagem de carregamentos de droga através da Venezuela.

A Mesa de Unidade Democrática (MUD) - aliança opositora a Maduro - afirma que, "em vez de comando anti-golpe, o regime acelera a sua estratégia antidemocrática de golpe continuado contra a democracia, a Constituição e o povo, não reconhecendo o Parlamento, prendendo deputados da Oposição e fustigando governadores da MUD".

Não parece que com El Aissami o cenário se vá alterar.