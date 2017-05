muerovision: A hashtag usada por TV espanhola que revoltou os fãs de Salvador

Hoje às 16:01, atualizado às 16:04 Facebook

Foi durante a tertúlia do programa "Sálvame", na segunda-feira, da Telecinco, em Espanha, que a hashtag #muerovision se tornou viral. O termo, que em português pode ser traduzido como "morrovisão", foi para o ar quando se discutia o problema de saúde de Salvador Sobral.

A vitória surpreendente de Salvador Sobral motivou a atenção de vários órgãos de comunicação social um pouco por toda a Europa. Em Espanha, o músico português conseguiu um vasto número de fãs. Foi, precisamente, num dos mais conhecidos programas da televisão espanhola que a polémica estalou.

No "Sálvame", um grupo de comentadores estava a debater a fraca classificação do representante espanhol, que ficou na última posição, com apenas cinco pontos, e o programa usou a hashtag #muerovision, pedindo para que os espectadores a usassem também. Mas o problema de saúde de Salvador Sobral também foi abordado e a Telecinco manteve a hashtag nessa altura, segundo foi publicado na imprensa espanhola.

Os seguidores do programa depressa reagiram, criticando a falta de sensibilidade demonstrada pelos produtores do programa. A hashtag rapidamente se tornou num tópico em destaque, mas pelas piores razões.

"Em "Sálvame" falam do transplante de coração que Salvador Sobral necessita com a hashtag #muerovision. Podem explicar-me ?", disse um seguidor.

"Parece-me repugnante", acrescentou outra utilizadora.

Mas não foi só a hashtag escolhida que deixou os fãs de Salvador Sobral revoltados. Os comentários feitos por alguns dos colaboradores do programa televisivo também provocaram reações negativas.

É que durante a tertúlia televisiva afirmaram que a doença de Salvador Sobral o pode ter ajudado a conseguir a vitória. Termos como "analfabetos", "pouco informados" e "falta de vergonha" foram usados para classificar a atitude dos convidados do programa.