Mulher de 70 anos intercetada a conduzir a 145 km/h numa localidade

Uma mulher de 70 anos foi intercetada pela polícia espanhola a conduzir a 145 quilómetros por hora, numa via restringida a um máximo de 50 km/h, em Espanha.

A mulher circulava a 145 km/h na Estrada Nacional 625, em Cistierna, na comunidade autónoma espanhola de Castela e Leão, quando foi intercetada pela divisão de trânsito.

A condutora, de 70 anos, arrisca uma pena de prisão de três a seis meses por conduzir a uma velocidade 60 km/h superior ao limite legal, que no caso era de 50 km/h, por delito contra a Segurança Rodoviária, tipificado no artigo 379 do Código Penal espanhol.

A pena de prisão pode ser substituída por multa ou trabalho comunitário. De qualquer forma, é certo que ficará privada de conduzir, por um período de um a quatro anos.