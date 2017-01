Mulher do ex-presidente brasileiro Lula da Silva em coma induzido

Hoje às 19:37 Facebook

A mulher do ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Leticia Rocco, continua estável, em coma induzido, depois de ter sido hospitalizada na terça-feira, na sequência de um derrame cerebral.

Segundo a equipa médica do Hospital Sírio-libanês, em São Paulo, a ex-primeira dama do Brasil "continua sob vigilância, com as condições clínicas e neurológicas inalteradas".

Marisa Leticia Rocco, de 66 anos, deu entrada naquele hospital na passada terça-feira, depois de ter sofrido um derrame cerebral, permanecendo em coma induzido desde então, para reduzir a pressão intracraniana, segundo os médicos.