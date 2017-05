Mulher fingiu ter cancro e conseguiu angariar 30 mil euros

Hoje às 20:32, atualizado às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher norte-americana foi detida, na sexta-feira, depois de ser acusada de angariar cerca de 35 mil euros na Internet, fazendo-se passar por doente terminal de cancro.

Jennifer Flynn Cataldo, uma norte-americana do Alabama, de 37 anos, fingiu ter cancro terminal e criou duas campanhas falsas de financiamento coletivo (crowdfounding), na Internet.

Uma das campanha serviria para conseguir suportar as contas do médico, outra para pagar uma viagem com a família à Disneyland. O objetivo de Jennifer era angariar 90 mil euros, mas conseguiu apenas 30 mil euros, antes de ser apanhada.

As autoridades norte-americanas confirmaram à agência noticiosa Associated Press que a norte-americana não tem qualquer problema oncológico e que terá agido sozinha, no planeamento desta esquema.

A GoFundMe, plataforma de crowdfundind utilizada pela mulher, já informou que vai reembolsar todos os utilizadores que contribuíram.