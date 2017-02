Mulher queimada viva por seita religiosa

Hoje às 23:23 Facebook

Uma mulher de 25 anos morreu, esta terça-feira, num hospital de Manágua, capital da Nicarágua, onde se encontrava em coma, com queimaduras em 80 % do corpo, após ter sido vítima de um aparente crime de homofobia.

Vilma Garcia Trujillo foi acusada por uma seita religiosa denominada "Assembléa de Dios" de estar "possuída pelo Diabo". Juan Gregorio Rocha Romero, pastor da associação religiosa disse mesmo que a vítima "caiu no fogo quando o espírito do demónio saiu do seu corpo".

Testemunhas citadas pelo jornal "La Prensa", contam que a mulher foi amarrada, queimada na fogueira e, em seguida, o seu corpo foi atirado para um barranco.

O pastor Juan Rocha Romero foi entretanto detido, juntamente com quatro outros elementos da sua congregação. Os cinco - três homens e duas mulheres - enfrentam a acusação de homicídio.

Revelação divina

Rocha Romero disse ainda que uma mulher da "Assembléa de Diós" tinha tido uma "revelação divina", segundo a qual um homem teria obrigado Vilma Trujillo a pecar. "Por isso foi possuída por um demónio", argumentou.

Por outro lado, Reynaldo Rodriguez Peralta, marido da vítima, disse que a sua mulher tinha sido violada, mas as autoridades não confirmam. Acrescentou ainda que a sua família foi alvo de diversas ameaças, após a detenção dos suspeitos.

O caso, que está a chocar a sociedade nicaraguense, aconteceu numa comunidade conhecida como Cortezal, localizada perto da cidade de Rosita, na região caribenha do país, uma zona economicamente deprimida, distante e esquecida pelas autoridades nacionais.

Este é mais um caso de violência extrema contra mulheres num país com seis milhões de habitantes que, entre 2012 e 2016, assistiu à morte violenta de 345 mulheres.