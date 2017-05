Músico exige resposta dos EUA por ter sido retido em aeroporto

Ontem às 20:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O compositor norte-americano Mohammed Fairouz vai exigir uma resposta às autoridades norte-americanas depois de ter sido retido em Nova Iorque, quando regressava aos Estados Unidos.

O caso aconteceu a 24 de abril, com o músico a ficar retido durante mais de quatro horas e sem qualquer explicação no aeroporto JFK, em Nova Iorque, no regresso de uma viagem de trabalho ao Reino Unido.

Mohammed Fairouz, de ascendência árabe, tem o documento de residência norte-americana (carta verde) e considera-se norte-americano, por isso não aceita que o tenham tratado como um criminoso só por ter um nome muçulmano.

O compositor relatou o caso no jornal britânico "The Independent", com o qual colabora regularmente, e rejeita qualquer ligação direta à nova política norte-americana restritiva de entrada de migrantes, em particular muçulmanos.

"Eu não me sinto uma vítima, tenho consciência que sou um privilegiado", com um espaço mediático para se exprimir, disse citado pela agência France Presse. Mas lamenta que muitos outros cidadãos anónimos sofram exatamente a mesma intimidação.

O músico crê que ações como aquela que sofreu no aeroporto têm a ver com cumprimento de quotas por parte das autoridades fronteiriças.