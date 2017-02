"Não vai haver deportações em grande escala" nos EUA

Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário da Segurança Nacional norte-americano, John Kelly, assegurou, esta quinta-feira, ao Governo do México que não vai haver deportações em grande escala, nem operações militares contra os imigrantes ilegais mexicanos nos Estados Unidos.

"Quero deixar muito claro que não vai haver deportações em grande escala", afirmou John Kelly, que falava na Cidade do México, em conferência de imprensa conjunta, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, e os seus homólogos mexicanos.

Na conferência de imprensa, John Kelly também sublinhou que o "Departamento de Segurança vai atuar conforme o direito e respeitar os direitos humanos".

"Não haverá uso de forças militares em operações migratórias", acrescentou John Kelly.

Duas horas antes, Donald Trump declarava que os esforços do seu Governo para expulsar alguns imigrantes ilegais dos Estados Unidos "são uma operação militar": "Estão a ver o que está a acontecer na fronteira. De repente, pela primeira vez (...) metemos os maus para fora e a um ritmo sem precedentes".

Mas, segundo Kelly, os Estados Unidos vão manter uma "forte colaboração com o Governo do México", naqueles aspetos. "A amizade na nossa fronteira é importante e o que une os funcionários mexicanos, com os funcionários dos Estados Unidos, são laços de responsabilidade e amizade", enfatizou.

John Kelly voltou a insistir que "todas as deportações vão ser feitas conforme" a lei e o "enfoque das deportações é sobre gente com antecedentes criminais".

No encontro com as autoridades mexicanas também foi abordada a "necessidade de reduzir as causas de expulsão dos migrantes da América Central", de onde são provenientes muitos dos imigrantes ilegais que chegam aos Estados Unidos através do México, disse John Kelly.

"O que acontece no México também afeta a segurança dos Estados Unidos e juntos os nossos países farão a administração da fronteira com mais cruzes do mundo", referindo-se ao tráfico de pessoas e outros produtos, acrescentou.

Para John Kelly, as "migrações devem ser seguras" e reconheceu que os migrantes que tentam chegar desde a América Central aos Estados Unidos enfrentam uma "viagem tremendamente perigosa".

"A falta de oportunidades económicas na América Central" é o que provoca que "aquelas pessoas maravilhosas" corram riscos, lamentou.

Minutos antes, o seu homólogo mexicano, Osorio Chong, disse que o México "considera que o esquema de coordenação e os mecanismos de cooperação" existentes com os Estados Unidos precisam de um "diálogo permanente que ponha as necessidades de ambos os países à frente".

"Insistimos na necessidade de manter os esquemas de repatriação ordenada e de garantir o respeito dos direitos humanos" dos migrantes, afirmou.

O responsável mexicano insistiu também na "importância de manter uma estreita cooperação com os países da América Central para serem construídos esquemas de colaboração que articulem uma autêntica estratégia de segurança" regional.