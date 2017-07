Nave russa Soyuz tem encontro marcado com a Estação Espacial Internacional

Hoje às 18:49 Facebook

A nave espacial russa Soyuz MS-05 com três tripulantes a bordo descolou esta sexta-feira do cosmódromo de Baikonur, nas estepes do Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional (EEI) para uma missão de cinco meses.

A Soyuz elevou-se às 21.40 horas locais (16.41 horas em Portugal continental), conduzida pelo russo Sergueï Riazanski, o norte-americano Randy Bresnik e o italiano Paolo Nespoli, da Agência espacial europeia, segundo as imagens transmitidas pela agência espacial russa Roskosmos.

O acoplamento da nave à plataforma orbital está previsto para as 22.50 horas (horas de Portugal continental) após cerca de seis horas de voo.

Esta será a segunda vez que uma Soyuz MS, a quinta da sua série, se dirige para a EEI num esquema de voo abreviado, e quando as três anteriores o fizeram após dois dias de voo autónimo, com testes aos diversos sistemas da nova nave espacial russa.

A EEI, um projeto avaliado em mais de 150 mil milhões de dólares (128 mil milhões de euros) em que participaram 16 países, inclui atualmente 14 módulos permanentes e orbita a uma velocidade de 27.000 quilómetros por hora, a uma distância de 400 quilómetros da terra.