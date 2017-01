Negociações comerciais imediatas entre EUA e Reino Unido

Hoje às 00:29, atualizado às 00:32 Facebook

O presidente dos Estados Unidos aceitou iniciar imediatamente negociações com o Reino Unido para concluir um novo acordo comercial quando Londres sair da União Europeia, anunciou Downing Street.

Estas "conversações de alto nível", que foram decididas na sexta-feira por ocasião da visita da primeira-ministra britânica, Theresa May, a Washington, podem desencadear a fúria de líderes da União Europeia (UE).

Bruxelas já tinha advertido Londres de que não podia iniciar negociações com outros países enquanto não sair da UE (Brexit).

As negociações, que preveem grupos de trabalho conjuntos, visam estabelecer um novo acordo comercial que possa ser assinado o mais depressa possível após o Brexit.

"O primeiro passo para a concretização deste objetivo será [a conclusão de] um novo acordo de negociação comercial que prevê discussões de alto nível entre os dois países, que deverão começar imediatamente", declarou um porta-voz de Downing Street.

Esta decisão foi tomada durante um jantar de trabalho entre Trump e May, em Washington. A primeira-ministra britânica foi o primeiro dirigente estrangeiro a ser recebido por Trump, desde que este tomou posse a 20 de janeiro.

Trump declarou pretender uma relação com May ainda mais estreita do que a da antiga chefe do governo britânico Margaret Thatcher e o ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan, na altura da Guerra Fria, disseram responsáveis britânicos.

May pretende uma decisão sobre o início, assim que possível, de negociações para a conclusão de um futuro novo acordo comercial pós-Brexit com os Estados Unidos, num contexto de forte preocupação no Reino Unido em relação às consequências económicas da saída do bloco europeu.

De acordo com Downing Street, Trump prometeu que os atuais acordos comerciais entre os dois países, em que o Reino Unido é um Estado-membro da UE, continuarão operacionais após o Brexit.

"Este é o primeiro passo para um futuro acordo comercial com os Estados Unidos, que pode trazer à nossa potência económica enormes vantagens, bem como mais certeza e confiança às empresas", declarou May.

As negociações visam também eliminar as barreiras às exportações de produtos alimentares e agrícolas britânicos nos Estados Unidos e permitir o reconhecimento mútuo de diplomas profissionais para facilitar as relações empresariais entre cidadãos dos dois países.