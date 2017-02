Negociações de paz na Síria começam a 23 de fevereiro em Genebra

Hoje às 16:04, atualizado às 16:05 Facebook

A nova ronda de negociações de paz para a Síria inicia-se formalmente a 23 de fevereiro em Genebra, anunciou esta sexta-feira o gabinete do enviado especial da ONU, Staffan de Mistura.

O enviado especial está "ativamente empenhado" nos esforços diplomáticos para levar as delegações do governo sírio e da oposição de volta a Genebra, segundo um comunicado do seu gabinete.

Mistura tinha evocado anteriormente 20 de fevereiro para o recomeço das conversações, mas o texto refere que as delegações devem chegar "a ou por volta de 20 de fevereiro" a Genebra para permitir "consultas prévias" com ele.

Uma porta-voz do enviado especial, Yara Sharfi, confirmou à imprensa que hoje foram enviados convites formais aos participantes e que as consultas prosseguem.

As negociações de paz, mediadas pelas Nações Unidas, foram suspensas há quase dez meses, em abril, devido a um recrudescimento dos combates.

Os grupos jiadistas envolvidos no conflito na Síria, como o Estado Islâmico ou o braço sírio da Al-Qaida, Fatah al-Sham (ex-Frente al-Nosra), estão excluídos das negociações de paz.

Ao contrário de rondas anteriores, em que participaram vários grupos da oposição ao regime de Bashar al-Assad, o atual formato envolve apenas duas delegações oficiais: do governo sírio e da oposição.