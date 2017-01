Negociações de paz na Síria estão perto de "declaração final"

Hoje às 09:40, atualizado às 09:46 Facebook

As negociações indiretas entre rebeldes e enviados do presidente sírio estão perto de uma "declaração final", disse o enviado especial da ONU para a Síria no segundo dia de conversações de paz em Astana.

"Estamos perto de uma declaração final. Há discussões muito intensas porque não se trata apenas de um papel, trata-se do fim das hostilidades", disse Staffan de Mistura, estimando que as negociações poderão ficar concluídas esta terça-feira.

O porta-voz dos rebeldes sírios Yehya al-Aridi disse que o grupo não iria assinar uma declaração que saísse das negociações, afirmando que a mesma seria divulgada pelos seus patrocinadores - a Turquia do lado dos rebeldes, e a Rússia pelo regime sírio e possivelmente o Irão.

Aridi acrescentou que a declaração final era um "documento geral" que "não é para ser assinado pelas partes".

Os rebeldes retiraram-se na segunda-feira das negociações cara a cara com o regime de Damasco devido aos continuados bombardeamentos e ataques num posto fronteiriço fora da capital.

A oposição armada disse que as negociações de Astana devem ter como objetivo reforçar a frágil trégua negociada por Moscovo e Ancara no mês passado, mas o regime de Bashar al-Assad pediu uma solução política para o conflito e para os rebeldes entregarem as armas em troca de uma amnistia.

O primeiro dia das negociações não revelou qualquer avanço aparente.

Mais de 310 mil pessoas foram mortas e mais de metade da população síria foi deslocada desde o início do conflito em 2011.