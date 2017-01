Nicolás Maduro surpreendido pela "campanha de ódio contra Donald Trump"

Hoje às 10:49, atualizado às 10:52 Facebook

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mostrou-se surpreendido "pela campanha de ódio da imprensa contra Donald Trump" e pediu a mudança de política de Washington em relação a Caracas.

"A grande imprensa internacional tem especulado sobre Donald Trump. Surpreende-nos a campanha de ódio contra Donald Trump. É brutal no mundo inteiro, no mundo ocidental", disse.

Nicolás Maduro falava em Caracas numa conferência de imprensa com jornalistas internacionais, no palácio presidencial de Miraflores, durante a qual disse que os venezuelanos mantêm-se "firmes, livres, independentes e soberanos" e que pretendem relações "de respeito, altura e cooperação" com os EUA.

"Peço a Deus que (ele) mude a política (do seu antecessor, Barack Obama) para com a Venezuela. Há que esperar (...) quero ser prudente (...) pior que (Barack) Obama não será, é a única (coisa) que me atrevo a dizer", afirmou Nicolás Maduro.

O Presidente da Venezuela acusou Barack Obama de aliar-se com opositores e empresários venezuelanos para fazer uma guerra económica para derrotar o seu Governo e de estar envolvido em "golpes de Estado" no Brasil, Honduras e Paraguai e de deixar "o mundo crivado de terrorismo".