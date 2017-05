Nigéria solta membros do Boko Haram em troca de 82 raparigas raptadas

Hoje às 16:32, atualizado às 16:33 Facebook

O governo da Nigéria admitiu que a libertação das 82 raparigas que foram raptadas há três anos pelo grupo extremista Boko Haram foi feita em troca da libertação de alguns membros do grupo terrorista.

O anúncio é a primeira confirmação oficial que o Governo nigeriano faz de qualquer troca feita durante os meses de negociações com o Boko Haram.

Depois da libertação de 21 raparigas de Chibok em outubro, o Governo negou que tivesse pago um resgate ou libertado alguns dos membros do grupo extremista em troca das raparigas.

A declaração deste domingo do Governo da Nigéria, citada pela agência de notícias Associated Press (AP), acrescenta que está previsto o encontro das 82 raparigas libertadas com o presidente Muhammadu Buhari no domingo, na capital da Nigéria, Abuja.

No passado mês de abril cumpriram-se três anos sobre o rapto de 276 raparigas pelos terroristas islâmicos do Boko Haram.

Depois do rapto, 57 conseguiram fugir e, em outubro de 2016, com a intervenção da Cruz Vermelha, os terroristas libertaram 21, altura em que o porta-voz da presidência nigeriana afirmou que a libertação de mais 83 jovens estaria para breve.

As alunas do liceu de Chibok tornaram-se um símbolo de dezenas de milhares de pessoas ainda retidas pelo Boko Haram, que usa os raptos em massa para recrutar extremistas.